Vrouw gestorven, nadat familie haar opsloot omdat ze haar menstruaties had: ook zonen overleven het niet

Een Nepalese vrouw is dood teruggevonden in een hutje waarnaar ze verbannen was omdat ze ongesteld was. Ook haar zonen van 9 en 12 jaar oud zijn daar omgekomen. De moeder had een vuurtje gestookt om haar gezin warm te houden, maar waarschijnlijk is het drietal gestikt tijdens het slapen. Dat melden verschillende Nepalese nieuwssites.

Volgens een hindoeïstisch ritueel, genaamd ‘chhaupadi’, moeten vrouwen tijdens hun menstruatie van de samenleving worden afgezonderd. Ze mogen ook geen bomen meer aanraken, omdat die anders geen vruchten meer zou voortbrengen. Ook melk drinken is uit den boze, omdat de koe anders geen melk meer zou produceren. Tijdens hun maandstonden worden zij door dat bijgeloof immers als onrein gezien.

Daarom worden vrouwen elke maand voor enkele dagen vastgezet in geïsoleerde hutjes of schuren. Ook is het voor hen verboden om mannen en vee aan te raken. Heel wat vrouwen komen tijdens hun afzondering in onveilige hutten om door slangenbeten, aanvallen van wilde dieren, de koude of zware bloedingen, terwijl anderen door dronken mannen worden verkracht en gedood. Zo kwam in juli 2017 nog een 18-jarig meisje om het leven nadat ze in een chhaupadi-hut door een slang werd gebeten. Eind 2016 kostte de traditie ook al het leven aan twee vrouwen.

In 2005 is het ritueel al verboden, maar sommige bevolkingsgroepen zijn nog steeds bang voor een ramp wanneer de vrouw niet wordt afgezonderd tijdens haar periode. Inmiddels staat er een gevangenisstraf van drie maanden op het uitvoeren van het ritueel. Ook moet de dader dan omgerekend een boete van 3.000 roepies (ongeveer 40 euro) betalen.