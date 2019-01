Norovirus breekt uit op cruiseschip: meer dan 270 opvarenden ziek

Archiefbeeld van het cruiseschip ‘Oasis of the Seas’. Foto: AP

Een cruiseschip van Royal Caribbean heeft zijn reis moeten inkorten nadat zeker 277 passagiers en bemanningsleden ziek waren geworden door het norovirus. Dat meldt ABC News op het gezag van de rederij.

Het besmettelijke virus brak uit nadat het cruiseschip ‘Oasis of the Seas’ op 6 januari vanuit Florida was uitgevaren. De eerste stop van de zevendaagse cruise was dinsdag in Haïti, de volgende halte was woensdag in Jamaica.

Maar toen hadden de eerste passagiers al last van symptomen. Daardoor mochten zij het schip niet verlaten. Tegen donderdagvoormiddag besliste de rederij om de verdere route te schrappen en rechtsomkeer te maken richting Florida.

Ongeveer drie procent van de opvarenden raakte besmet met het norovirus, zo meldt de rederij. Ook nu, onderweg naar huis, worden er nog meer mensen getroffen.

“Wij denken dat het beter is om iedereen eerder naar huis te laten gaan zodat de andere passagiers zich geen zorgen hoeven te maken over hun gezondheid”, klinkt het in een officieel statement. “Het geeft ons ook meer tijd om het volledige schip grondig schoon te maken voor het volgende vertrek.”

Het norovirus is een klein, zeer besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. De klachten zijn misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.