Roeselare haalt Europees kampioen van 2008 binnen als nieuwe trainer

KSV Roeselare heeft een nieuwe trainer. Juan Gutierrez, die in 2008 met Spanje het EK won, leidde vandaag al zijn eerste training en wordt vrijdagmiddag voorgesteld. Hij volgt zijn landgenoot Nano Rivas Alvaro op. Het is al de derde (Spaanse) trainer dit seizoen voor Roeselare.

Juan Gutierrez, ook wel bekend als ‘Juanito’, maakte als speler furore bij Atlético Madrid en Real Betis. Hij maakte ook deel uit van de nationale ploeg van Spanje die in 2008 het EK in Zwitserland en Oostenrijk won.

Gutierrez volgt in West-Vlaanderen zijn landgenoot Nano Rivas Alvaro op. Die vertrok enkele dagen geleden op Schiervelde omdat hij een lucratief aanbod had gekregen. Begin november had hij op zijn beurt Jordi Condom opgevolgd. Zaterdag herneemt Roeselare de competitie met een thuismatch tegen Beerschot Wilrijk.