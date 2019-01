Schrikbewind op snelwegparking: gewelddadige mensensmokkelaar riskeert zeven jaar cel

Brugge - Een 31-jarige Egyptenaar heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor gewelddadige feiten van mensensmokkel. Mohamed A.A. zou meermaals geweld gebruikt hebben tegen migranten, maar ontkent elke betrokkenheid. Het openbaar ministerie vorderde vrijdag zeven jaar cel en 32.000 euro boete.

Begin juli werd onder een brug in Oudenburg een bloedende migrant aangetroffen. De man had al 2.000 euro betaald aan een Egyptenaar, maar van een overtocht naar Engeland was nog niets in huis gekomen. Toen hij verhaal ging halen bij de mensensmokkelaar, kreeg hij klappen met een stok en haalde de verdachte zelfs uit met een mes. Het slachtoffer bezorgde de speurders een foto van de verdachte.

Schrikbewind op de parking

Dankzij verder onderzoek wist de politie de 31-jarige Mohamed A.A. als verdachte te identificeren. Ook twee andere migranten verklaarden dat ze bang waren van de beklaagde. Hij zakte regelmatig vanuit het Brusselse Maximilaanpark af naar de snelwegparking in Westkerke, die hij als zijn persoonlijk werkterrein beschouwde. “Hij beschouwt en behandelt de vluchtelingen als zijn handelswaar. Op de parking heerste een zelden gezien schrikbewind”, aldus procureur Mike Vanneste.

Vooral een telefoontap leverde de speurders interessante informatie op. A.A. vertelde tijdens één van de gesprekken zelf dat hij sinds acht maanden actief was als mensensmokkelaar. Dagelijks zou hij twee tot drie mensen op een vrachtwagen richting Engeland verstoppen. Aan de telefoon sprak hij ook over een conflict met zijn Koerdische rivalen. Samen met een Algerijnse kompaan had hij daarom wapens nodig om zijn macht over de parking te consolideren.

Koelwagens

Mohamed A.A. zou ook migranten gedwongen hebben om plaats te nemen in koelwagens. Hij “is een uitzonderlijk gevaarlijk en agressief figuur, die geen geweld schuwt”, vatte de procureur het samen. Het OM vorderde een effectieve gevangenisstraf van zeven jaar en een geldboete van 32.000 euro.

De vermoedelijke mensensmokkelaar kon op 14 augustus gearresteerd worden. Op het moment van zijn arrestatie had de verdachte een mes en een stok met prikkeldraad op zak. De Egyptenaar zit sindsdien in voorhechtenis, maar blijft volhouden dat hij niets met mensensmokkel te maken heeft. Hij verklaarde onder andere dat alle migranten elkaar helpen, omdat ze in hetzelfde schuitje zitten.

De verdediging vroeg de vrijspraak, maar stelde ondergeschikt een straf met uitstel voor. “Voor iemand met een blanco strafblad is zeven jaar buiten elke proportie”, aldus meester Stijn Leliaert. In zijn laatste woord schreeuwde A.A. zijn onschuld uit. “Ik begrijp niet waarom ik opgesloten zit in de gevangenis. Ik ben zelf een slachtoffer. Ik wil gewoon mijn geluk wagen om de oversteek te doen naar het Verenigd Koninkrijk.”

De rechter doet uitspraak op 25 januari.