Recordjaar inbeslagnames cocaïne in Antwerpse haven: meer dan 50 ton in 2018

Antwerpen - In de haven van Antwerpen is het afgelopen jaar meer dan 50 ton cocaïne in beslag genomen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën.

Op vijf jaar tijd is de is de vangst van cocaïne in de Antwerpse haven meer dan verzesvoudigd.

De inbeslagname van 50,1 ton cocaïne betekent een stijging van bijna 22 procent tegenover 2017. Sinds 2014, toen 8,1 ton cocaïne werd onderschept, is de vangst verzesvoudigd. De drugs komen in de eerste plaats van Colombia, daarna volgen Brazilië, Ecuador, en Suriname.

Ook de inbeslagnames van andere drugs stegen aanzienlijk tegenover 2017. De douane onderschepte 16,8 ton marihuana, 4,4 ton heroïne en 8 ton grondstoffen voor het maken van drugs.