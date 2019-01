Bouwvakker die beschuldigd wordt van moord: “Dominik is met zijn buik op het mes gevallen”

Tongeren / Lanaken - In het Tongerse hof van assisen is vrijdag het proces van de 53-jarige Poolse bouwvakker Mariusz Marciniak echt gestart. De man staat terecht voor de moord op de 31-jarige Dominik Szambelan op 28 februari 2017 in Lanaken. Opvallend was dat er vrijdagmorgen opeens vier advocaten opdaagden aan de zijde van de burgerlijke partijen. Na de voorlezing van de akte van beschuldiging door openbare aanklager Patrick Boyen startte voorzitter Liesens met de ondervraging van de beschuldigde. Die bleef bij zijn versie dat het slachtoffer een eerste keer met zijn buik op het mes was gevallen. “Ik had niet de bedoeling hem te doden op de parking van het bouwbedrijf. Ik heb genoeg kansen gehad om hem te kunnen doden”, vertelde Mariusz.

Marciniak heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Zijn moeder dronk veel. Hij werd opgevoed door zijn grootmoeder en uiteindelijk belandde hij in een kindertehuis. Op zijn 25ste zakte hij een eerste keer naar West-Europa af voor een job op de kermis in Duitsland. Daarna werd hij in Nederland bouwvakker. Mariusz had Dominik leren kennen op het trouwfeest van zijn petekind. Dominik vroeg of Mariusz hem aan werk kon helpen. Daarom kwam Dominik in september 2015 de eerste keer naar België. Een maand later startte Dominik ook als bouwvakker, omdat ze hier beter hun boterham verdienden. In het begin boterde het goed tussen de twee mannen, die samenwoonden. “Als ik op het werk bepaalde technieken toonde, nam Dominik dat van mij aan.” Ze verbleven in een studio in Veldwezelt (Lanaken).

Einde 2016, toen de twee voor de Kerstdagen naar Polen wilden afreizen, begonnen de eerste strubbelingen. “Er is niet echt gevochten, maar ik zei hem kalm te blijven. Hij stoorde zich continu aan iets. Ik vernam dat hij mij achter mijn rug op het werk begon te bekritiseren. Het werd uiteindelijk onleefbaar om met hem samen te wonen. Ik ben dan naar een camping verhuisd. Ik heb altijd de rust proberen bewaren. Hij ging altijd uit zijn dak. Ik wilde terug rust en daarom ben ik verhuisd”, vertelde Mariusz.

Het weekend voor de feiten ging Dominik nog bij Mariusz langs en ontstond er weer een conflict. Dominik meende te weten dat Mariusz mogelijk zijn eigen kleindochter had aangerand. “Ik heb dat niet gedaan. Ik heb samen met mijn dochter en kleindochter geslapen, maar ik heb mijn kleren zelfs niet uitgetrokken”, aldus Mariusz, die ook niks wist van kinderporno op zijn computer. “Ik had veel virussen. Ongewild verschenen die afbeeldingen op mijn scherm. Ook Dominik kon aan die computer, want die stond altijd aan”, was zijn uitleg. Op 27 februari 2017 was Mariusz met zijn oudste dochter A. aan het chatten. De dochter vertelde dat Dominik seksuele avances maakte, ook naar haar zus toe. Dominik meende ook iets te weten over Mariusz, waarmee hij naar de mogelijke aanranding verwees.

In een bericht aan zijn dochter schreef Mariusz toen “dat hij Dominik zou doden”, maar dat meende hij niet. “Het ging om een Poolse uitdrukking. Ik gebruikte die woorden om mijn dochter gerust te stellen”, aldus Mariusz. De ochtend van 28 februari waren hij en Dominik apart naar Lanaken afgezakt. Dominik zat vooraan in het werkbusje, terwijl Mariusz achter hem zat. “Hij sprak me op vulgaire wijze aan. “Uw dochter is even getikt als gijzelf”, zei hij. Hij zei “hoerenzoon, dadelijk stap ik uit de auto en ik maak u kapot.” Hij is heel bruusk uitgestapt. Hij kwam dan naar de achterbank en ik nam het mes om hem af te schrikken. Hij probeerde me uit dat busje te trekken. Hij is op dat mes gevallen. Hij greep naar zijn buik. Hij bleef mij beledigen. Ik had me verschrokken. Ik dacht dat hij terug in de bus zou komen. Het werd zwart voor de ogen en weet niet meer precies wat er toen gebeurd is”, was de uitleg van Mariusz. Dominik had tien steekletsels.

Om 14 uur wordt het proces voortgezet.