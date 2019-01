Organisatie Miss België maakt rekenfoutje

De Panne - Miss België en de Wereldoorlogen, het blijft een moeilijke combinatie. De organisatie viert haar 90ste verjaardag en meent dat ze komende zaterdag op zoek gaan naar de 90ste Miss België. Dat is wel buiten de bezettingsjaren gerekend toen er geen verkiezingen waren.

“Het is de 90ste verjaardag, dus verkiezen we ook de 90ste Miss België”, aldus de organisatie in hun berichtgeving. Een pijnlijke vergissing want dat is het geval niet. Er zijn om te beginnen nogal wat onduidelijkheden over de eerste Miss België. De organisatie spreekt zelf van 1929. Toen werd Jenny Vanparys de eerste Miss België.

Echter, ook in 1928 was er al een winnares, al ging het toen nog niet om echt om de titel Miss België, maar eerder om die van “Koningin van het Strand”. Anne Koyaert kwam daar als winnares uit. Maar dat is dus voer voor discussie.

De organisatie heeft het dit jaar zelf over de 90ste verjaardag. Dat betekent echter niet dat er voor de 90ste keer op zoek wordt gegaan naar een nieuwe Miss België, zoals ze zelf schrijven. In de oorlogsjaren van 1940 tot 1945 was er namelijk geen verkiezing. Ook in 1935 was er geen verkiezing, en dus gaat Miss België niet voor de 90ste keer maar wel voor de 84ste keer op zoek naar de “mooiste van het land”.

De Wereldoorlogen worden wel vaker vergeten. Kandidate Cindy Sabbe blunderde in 2014 toen ze zei dat Eerste Wereldoorlog tien jaar geleden begon. Missen is menselijk.

Huidig Miss België Angeline Flor Pua Foto: BELGA

