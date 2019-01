Bouwsprookje wordt nachtmerrie: honderden identieke kasteeltjes staan leeg na faillissement

Het leek een bouwproject uit een sprookje: meer dan zevenhonderd identieke villa’s bouwen in de buurt van Mudurnu, in het noordwesten van Turkije. Kleine kasteeltjes met dezelfde torentjes, dezelfde balkonnetjes. Maar het grootse project is bijna vijf jaar na de opstart een nachtmerrie geworden. De projectontwikkelaar is failliet.

Het grootse Burj Al Babas-project werd zo’n vijf jaar geleden opgestart. In de plannen waren 732 identieke kasteeltjes, zwembaden, een shoppingcentrum en een moskee voorzien.

Een jaar geleden waren er 587 kasteeltjes klaar, maar… de bouw is nu stilgelegd, en de gebouwen staan leeg. De Turkse projectontwikkelaar heeft immers het faillissement aangevraagd omdat zijn kopers - voornamelijk afkomstig uit Qatar, Bahrein, Koeweit, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten - hun rekening niet betalen. Of beter: niet meer kunnen betalen. De daling van de olieprijzen zou veel klanten pijn gedaan hebben.

De leegstaande villa’s - die per stuk zo’n 400.000 euro kosten - staan symbool voor de bouwcrisis in het land. De gelijkenis met de spooksteden, die tijdens de financiële crisis in Spanje zijn ontstaan, is frappant.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP