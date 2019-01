Engelse journalist verward met testspeler in Noorwegen: “Ik vond het al raar dat ze zo’n interesse in me hadden”

De Engelse journalist Adam Crafton zal zijn bezoek aan Noorwegen niet licht vergeten. Hij trok naar Kristiansund, de geboortestad van Ole Gunnar Solskjaer, voor een portret van de huidige trainer van Manchester United, maar werd daar verward met een testspeler.

Crafton doet het bizarre verhaal in de Engelse krant The Daily Mail. Hij trok voor zijn reportage over Solskjaer naar de plaatselijke voetbalclub van Kristiansund, waar hij coach Christian Michelsen ontmoette. “Hoe vind je Noorwegen?”, vroeg die hem meteen. “Is je hotel goed?”

“Jazeker, bedankt”, antwoordde Crafton, naar eigen zeggen lichtjes verbaasd omdat de man zo’n interesse voor hem aan de dag legde.

“Is het eten goed? Wen je al een beetje?”, was de volgende vraag, waarop Crafton opnieuw bevestigend antwoordde.

“Hoe voelt het om in de voetstappen van Ole Gunnar Solskjaer te treden?” Crafton begon zich al af te vragen of ze in Noorwegen altijd zo beleefd waren tegen buitenlandse journalisten. Pas na vijf minuten conversatie kreeg de trainer van Kristiansund in de gaten dat Crafton niet de Armeense testdoelman Arsen Beglaryan was, die uitgerekend op dezelfde dag zou aankomen op de club.

Beide mannen konden er hartelijk om lachen. “Wat een opluchting”, schaterde de coach van Kristiansund, “Ik vond al dat je er maar zwakjes uitzag om een doelman te zijn!”