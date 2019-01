China verspreidt nieuwe beelden van succesvolle “zachte landing” op achterkant van de maan

De Chinese overheid heeft vrijdag nieuwe beelden vrijgegeven van de succesvolle landing op de achterkant van de maan. De ‘Chang’e-4 lunar probe’ werd in december de ruimte ingestuurd en bereikte op 3 januari het oppervlak van de maan na een “zachte landing”. Sindsdien stuurt de maanlander beelden door van de mysterieuze ‘donkere’ kant van enige natuurlijke satelliet van de Aarde. China hoopt hiermee de VS en Rusland bij te benen en wil tot 2030 een belangrijke mogendheid in de ruimte worden.