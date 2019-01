“Brexit gaat mogelijk helemaal niet door”

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaat mogelijk helemaal niet door. Daarvoor waarschuwen zowel de minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, als twee belangrijke sponsors van de Brexitcampagne.

Het Lagerhuis dreigt de zwaarbevochten brexitdeal van premier Theresa May dinsdag weg te stemmen, waardoor een chaotisch vertrek uit de EU dreigt. Hunt zei tegen de nieuwszender Sky dat het parlement ‘hard zijn best zal doen’ om een ‘verlammende’ no-deal-brexit te voorkomen. “Het grote risico is dat we niet echt leveren waarvoor de mensen hebben gestemd.”

Het is de eerste keer dat een minister aangeeft dat een vertrek uit de EU kan worden geblokkeerd.

Ook grote sponsors

Ook de twee sponsors, miljardair Peter Hargreaves en hedgefondsmanager Crispin Odey, zeggen te verwachten dat Groot-Brittannië in de EU blijft. Volgens Odey is het politieke establishment vastbesloten de Brexit tot zinken te brengen en dat zal leiden tot tientallen jaren van wantrouwen in de politiek.

“Ik heb het helemaal opgegeven, ik voel totale wanhoop. Ik denk dat de brexit helemaal niet gaat gebeuren”, zei Hargreaves, die 3,2 miljoen pond (3,5 miljoen euro) aan de Leave-campagne schonk. Odey stelt dat hij niet verwacht dat een tweede referendum plaatsvindt, en dat hij ook geen brexit meer ziet gebeuren.

Driekwart van het Britse Lagerhuis stemde bij het referendum in 2016 ervoor om in de Europese Unie te blijven.