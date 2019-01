Vlaanderen bereidt lage-emissiezones in kleine gemeenten voor

Brussel - Vlaanderen maakt het makkelijker voor kleine gemeenten om in de toekomst een lage-emissiezone in te voeren. Dat blijkt uit een voorontwerp van wijzigingsdecreet dat de regering vrijdag goedkeurde op voorstel van minister van Omgeving Joke Schauvliege. Het wordt ook makkelijker gemaakt om buitenlandse overtreders te beboeten.

In Vlaanderen heeft momenteel enkel Antwerpen een lage-emissiezone, waar de meest vervuilende wagens niet meer welkom zijn. In 2020 voert ook Gent er één in.

De regering wil het nu eenvoudiger maken voor kleinere gemeenten om een lage-emissiezone in te voeren. Die zullen een beroep mogen doen op private concessiehouders om nummerplaten te scannen. Dat maakt de invoering makkelijker voor gemeenten met een beperkte personeelscapaciteit. Om hun werkingskosten zo laag mogelijk te houden, zal de boete ook elektronisch aangetekend kunnen worden verstuurd en wordt de dubbele kennisgeving vervangen door een eenmalige kennisgeving.

Ook de uitbouw van een netwerk met vaste camera’s is duur, dus wordt het mogelijk gemaakt om steekproefgewijs te controleren met mobiele camera’s.

De regering maakt het daarnaast makkelijker om buitenlandse overtreders te beboeten. Als zij niet akkoord gaan met een onmiddellijke innig, zullen ze verplicht worden om een bedrag ter hoogte van de administratieve boete in consignatie te geven. Als dat niet mogelijk is, kan de toezichthouder het voertuig in beslag nemen. “Deze wijzigingen zijn ingrijpend voor buitenlandse overtreders, maar zijn de enige manier om de straffeloosheid tegen te gaan, zolang gegevensuitwisseling tussen de Europese lidstaten onmogelijk blijft”, stelt de regering in het decreet.