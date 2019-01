‘Drugsgigant’ opgerold in Spanje: 2.700 kilogram marihuana in beslag genomen

De Spaanse politie heeft in Catalonië een netwerk opgerold dat onder leiding van Britten en Nederlanders enorme hoeveelheden marihuana in Spanje kweekte en naar Engeland en Nederland smokkelde. Volgens de Guardia Civil is 2.700 kilo marihuana in beslag genomen en zijn 25 mensen in de leeftijd van 20 tot 60 jaar gearresteerd in een politieactie die de grootste in zijn soort (in Spanje) wordt genoemd.