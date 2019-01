Brussels Airport eindigt recordjaar op bijna 25,7 miljoen passagiers

Brussel - De luchthaven Brussels Airport heeft vorig jaar uiteindelijk 25.675.939 miljoen passagiers ontvangen, een absoluut record. Het vrachtvervoer steeg tot 732.000 ton, het hoogste niveau in tien jaar. Dat meldt de luchthaven vrijdag.

Het was al langer bekend dat het een recordjaar zou worden inzake passagiers. Bij de start van de kerstvakantie was de 25 miljoenste reizigers van het jaar in de bloemetjes gezet op de luchthaven.

In 2017 was Brussels Airport geëindigd op 24,8 miljoen reizigers.

Foto: BELGA