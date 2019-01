Boswachter ontdekt geheime kelder in bos

Een geheime schuilplaats, een ruimte waarin iemand werd vastgehouden of een verstopplaats voor gestolen spullen? De Nederlandse politie staat voor een raadsel na de vondst van een geheime ondergrondse ruimte in een bos in Noordwijk. Sporenonderzoek leverde voorlopig niets op.

Het was een boswachter die de politie alarmeerde. Tijdens een patrouille in een bos aan de Duinschooten in Noordwijk, in Zuid-Holland, vond hij onder de bladeren en de bovenlaag aarde een ijzeren deksel. Zonder veel moeite kreeg hij het open en deed een akelige ontdekking. Tussen de straat en een wandelpad, ligt een geheime kelder. Vrij professioneel gemaakt.

Collega's werden vanochtend ter plaatse geroepen op de Duinschooten te #Noordwijk Daar werd door de boswachter Staatsbosbeheer een bijzondere vondst gedaan Onder de grond werd een 'geheime' ruimte ontdekt Wie de ruimte gemaakt heeft is niet bekend. Heeft u info? bel 0900-8844 ^01 pic.twitter.com/VUab7sHIHh — Politie Noordwijk (@PolNoordwijk) 9 januari 2019

De grote ondergrondse ruimte, die aan de bovenzijde is verstevigd met een aantal dwarsbalken, is zes meter bij drie meter groot en 1,80 meter hoog. Genoeg om in recht te staan. De muren bestaan uit houten balken en panelen. Op de vloer is verharding aangebracht”, zegt een woordvoerder van het Zuid-Hollands Landschap.

De politie weet niet waarvoor het ondergrondse hol diende. ,,Er is niets aangetroffen. Geen lege vaten of henneptoppen die duiden op de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Helemaal niets. Zelfs geen voetsporen. Omdat het hout op sommige plekken al volledig was doorgerot en er volop schimmel was, is de ruimte vermoedelijk al lange tijd niet meer gebruikt. We staan voor een groot mysterie’’, zegt de politie.

Via Twitter roept de politie Noordwijk mensen die meer weten over het hol om zich te melden. De medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap zorgen ervoor dat de ondergrondse ruimte ontoegankelijk wordt gemaakt. Of het gat ook vol aarde wordt gestort, kan de woordvoerder van de natuurbeheerder nog niet zeggen.

Voorlopig alleszins niet. “Want stel dat toch nog zou blijken dat er criminele feiten zijn gebeurd, wil het gerecht de kelder voorlopig in zijn originele staat behouden. De toegang wordt wel afgesloten, zodat er geen ongevallen kunnen gebeuren. Want de politie verwacht dat de ondergrondse ruimte ‘ramptoeristen’ zal lokken.

Vreemd genoeg ligt de ondergrondse ruimte vlakbij een hoofdweg en ook in de buurt van een wandelpad in het bos. Toch heeft blijkbaar nooit iemand gemerkt dat er daar werken bezig waren. Hoe lang de kelder er ligt, kan voorlopig niemand zeggen. Maar het zou zeker geen overblijfsel zijn van de oorlog, daarvoor was alles nog in een te goede staat.