Voorzitter en financieel directeur Waasland-Beveren terug aan de slag na verdenking van omkoping

Waasland-Beveren laat op zijn website weten dat voorzitter Dirk Huyck en financieel directeur Olivier Swolfs vanaf maandag opnieuw aan de slag gaan. Het duo was een contactverbod opgelegd naar aanleiding van operatie Propere Handen.

In operatie Propere Handen werden voorzitter Dirk Huyck en financieel directeur Olivier Swolfs in oktober ondervraagd over het sportieve verloop van de match KV Mechelen – Waasland-Beveren in maart van vorig seizoen. Na een korte ondervraging werden ze toen door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

Eén van die voorwaarden was dat ze gedurende drie maanden geen contact mochten hebben met bestuursleden van Waasland-Beveren of andere mensen uit het voetbal. Dat contactverbod loopt na drie maanden af. Hoewel het gerecht die periode kon verlengen, kregen Huyck én Swolfs het bericht dat hun voorwaarden niet verlengd worden.