Antwerp laat Reda Jaadi vertrekken naar Dinamo Boekarest

Antwerpen - Antwerp heeft vrijdag bekendgemaakt afscheid te nemen van aanvaller Reda Jaadi. De 23-jarige Brusselaar trekt naar het Roemeense Dinamo Boekarest van coach Mircea Rednic. Jaadi, vorig seizoen geregeld basisspeler bij de Great Old, kwam in de heenronde maar tot één luttel minuutje officiële speeltijd.

Jaadi stond de voorbije jaren onder contract bij onder meer Standard, Club Brugge en KV Mechelen, maar kon pas vorig seizoen zijn doorbraak forceren bij Antwerp. Bij de terugkeer van het stamnummer één naar het hoogste niveau was hij goed voor 21 optredens (en twee goals).

Dinamo Boekarest is na de heenronde elfde (op veertien teams) in de Roemeense eerste klasse. De traditieclub, achttien landstitels, werd voor het laatst Roemeens kampioen in 2007.