Kris Peeters: “Zelfs het hardste arduin kan breken. Bij mij was dat ook het geval”

Hij heeft afgezien, Kris Peeters (56). Om te beginnen in de Antwerpse kies-campagne. “Vooraan staan en incasseren”, vat hij die samen. Ze moesten hem niet hebben in Antwerpen. Dat hij maar terugkeerde naar Puurs. “De verwijten zijn vaak op het randje geweest.” Zijn povere verkiezingsuitslag en de veroordeling tot de oppositie-banken moesten dan nog komen, gevolgd door de val van de regering. Van dat laatste trekt Peeters zich weinig aan. “Lopende zaken is niet in een hoekje zitten wachten.” En zijn ego? “Dat is er beter van geworden. Je kan niet blijven op 1 staan.”