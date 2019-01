Anderlecht knokt zich naar zege tegen 10 man van Hoffenheim, Trebel en Kara maken comeback

Anderlecht speelde tegen Hoffenheim meer dan een uur tegen 10 man, maar knokte zich naar een mooie zege. Nieuwe coach Fred Rutten stuwde zijn team constant vooruit en het goeie nieuws was ook de comeback van Adrien Trebel en Kara Mbodj.

Fred Rutten gaat wel back to basics met Anderlecht. Een simpele 4-3-3 en iedereen op zijn beste positie. Najar was sterk als rechtsbuiten, Kums verdeelde beter het spel met Kayembe als steun in zijn rug en Trebel speelde alweer zijn match na zijn buikspieroperatie. Paars-wit klom eerst op voorsprong na een mooi afstandsschot van Dimata. Het pleit leek gewonnen toen Hoogsma van Hoffenheim snel rood kreeg, maar de Duitse nummer 7 gaf niet af. Milic liet zijn man koppen en het stond 1-1. Na een goeie voorzet werd het zelfs 1-2 via Amiri.

Foto: BELGA

Fred Rutten zweeg echter geen minuut. Constant stuurde de trainer bij en gaf vooral positieve commentaar. Meestal in het Engels, maar soms ook eens een woordje Frans. Het sloeg aan, want Anderlecht duwde Hoffenheim achteruit en via een kopbal van Gerkens en een dribbel van Bakkali won het de match. In het slot kwam Kara nog Sanneh vervangen en Lawrence draaide zowaar mee op het middenveld. Fred Rutten maakte meteen een goeie beurt.