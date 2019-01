Toeristenbus crasht in Cuba: zeven doden, meer dan 30 gewonden

Bij een zwaar busongeval in het oosten van Cuba zijn zeven mensen om het leven gekomen, onder wie mogelijk ook toeristen. Volgens het Cubaanse persbureau ACN zaten behalve Cubanen ook 22 buitenlanders uit Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland, Canada en Mexico op de bus.

Meer dan 30 mensen raakten gewond bij het ongeval, meldde de Cubaanse staatsnieuwssite Cubadebate vrijdag. Zes gewonden verkeren in levensgevaar. Volgens het nieuwsplatform gebeurde het ongeval donderdagmiddag op een weg tussen Guantánamo en Baracoa. De chauffeur had de controle over het stuur verloren.

Twee Nederlanders van 27 jaar oud, een man en een vrouw, zijn na het busongeluk ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De ambassade zoekt uit of er nog meer Nederlanders betrokken zijn.

De gewonden worden in ziekenhuizen in Guantánamo behandeld. Er zaten circa veertig mensen in de bus. De buschauffeur van de onderneming Vía Azul zou op weg naar het meer dan 800 kilometer verder gelegen Havana de macht over het stuur hebben verloren tijdens een inhaalmanoeuvre. De bus is van de weg geraakt en omgeslagen.

De maatschappij Vía Azul rijdt met luxeautobussen over lange afstanden in Cuba en is populair bij toeristen.

Reports that British tourists are feared dead in Cuba following a bus crash that killed several passengers pic.twitter.com/hNWnH6GYgI — Leigh Day Travel (@LeighDay_Travel) January 11, 2019