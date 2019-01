Van een Oekraïense boerderij tot een Vlaams rusthuis: het prachtige levensverhaal van Victorine (94): “De dag dat Hitler stierf zijn we direct getrouwd”

Londerzeel - Soms komen schone ver­halen ­gewoon aangewaaid. Zoals deze week, toen ­Natasja Ryon ons een mail stuurde. Haar oma werd 94, schreef ze. En ze had een levens­verhaal dat wel eens verteld mocht worden. Dus trokken wij naar het rusthuis van Malderen, voor koffie en levenslessen van Victoria ­Sawiska. “Zijt gij niet jong en ­verliefd geweest? Awel, dan doet een mens zotte dingen.”

Victoria kijkt haar kleindochter streng aan. Met haar hel­blauwe, priemende ogen. “Verdoeme verdoeme, wa steekte gij toch allemaal uit met mij?” De gazet, én een fotograaf. Was dat nu nog nodig op haar leeftijd? Ze sakkert. Maar haar ogen verraden dat ze stiekem geniet van de aandacht. Als de fotograaf opmerkt dat ze een ­prachtig fotomodel is, kan er zelfs een ondeugend lachje af.

“Zeg maar Victorine”, zegt ze. ­“Iedereen zegt hier Victorine.” Hoe dat gebeurd is, dat vertellen we straks. Maar Victorine werd exact 94 jaar geleden geboren als Victoria Sawiska, in het boerengat Osykove. Vandaag ligt dat in Oekraïne, toen nog in de Sovjet-Unie. “We woonden op een kolchoze, een collectieve communistische boerderij. We moesten elk jaar een verplicht aantal hectare bieten oogsten; daaruit ­bestond het leven. Naar school ben ik niet vaak geweest. Ik moest bieten trekken of op de koeien passen. ­Eigenlijk hadden we niks. Geen geld, maar ook geen dromen. Ik moest er niet aan denken om dokter of leraar te worden. Of om de wereld te zien. Dat was misschien voor de kinderen van Stalin, maar niet voor mij.”

De brave en de erge

Tot 1941. Toen kwamen de Duitsers. Met bommen, waarvoor de 16-jarige Victoria eens halsoverkop naar het bos vluchtte, barrevoets in de sneeuw. En een paar maanden later kwamen ze met camions om werkvolk op te eisen. “Eén per gezin, dat was de regel. Normaal was het mijn drie jaar oudere zus Roza, maar zij was enorm bang.” Victoria glimlacht. “Roza was een brave, ik nogal een ­erge. Ik ga wel in uw plaats, zei ik. Ik ga onderweg lopen en dan kom ik ­terug naar huis. Maar gaan lopen was geen optie. Die camion zat potdicht, de trein ook. En toen ik na drie dagen uitstapte, stond ik in een grauw kamp met barakken en hoge prikkeldraad errond.”

De ouders van Victorine met haar broer en zus. Foto: Kris Van Exel

Het was het werkkamp van Braunschweig, een van de industriële centra van de Duitse wapenindustrie. Fabrieken, bunkers en spoorwegen werden er met een razend tempo ­opgebouwd. Hele dagen lang werkte Victoria aan “den ijzerweg” met een schop, terwijl een bewaker achter haar waakte met zweep in de hand. “OST, stond er op een lapje op mijn hemd. Om duidelijk te maken waar ik vandaan kwam. Die uit het Oosten, die kregen het slechtste eten: elke dag rapensoep met rauw brood. Varkenseten, eigenlijk.”

Er was ook nog personeel uit het Westen: Belgen, Fransen, Nederlanders… Vaak vrijwillige werk­krachten, en zij werden beter behandeld. Sliepen in betere barakken, kregen beter eten. “We mochten geen contact hebben met hen”, zegt Victoria. “Maar we zagen hen wel ­elke dag, als we hun eten opdienden. Dan stond ik aan het doorgeefluik om het bord te geven.” Ze lacht. Die ondeugende ogen van daarnet zijn er weer. “Zo kreeg ik Miel in het oog. En hij mij ook.”

Dansen in het veld

Miel Meys was de jongste van een gezin van 16 in Steenhuffel. Hij was niet naar Braunschweig gekomen uit overtuiging, maar uit noodzaak. Er moest brood op de plank komen, en in Steenhuffel was er geen werk. Miel was een brave man, een werker. Een danser ook, net als Victoria. “Toen de Duitsers zich terugtrokken, bekommerden ze zich niet meer om ons en kregen we vrijheid. Op een dag stonden we in een veld, met de mannen. Een Fransman had zijn ­accordeon bij, iedereen begon te dansen. En ik danste met Miel.” Ze wiegt haar armen in de lucht, lacht, vertelt het verhaal wel vijf, zes keer na elkaar. Omdat het nog zo op haar netvlies gebrand staat.

Victoria met haar man en dochter. Foto: Kris Van Exel

“Op de dag dat Hitler stierf, op 30 april 1945, zijn we direct naar het gemeentehuis gegaan. Met drie ­koppels – twee vriendinnen van mij hadden ook een Belgische man opgedaan, maar ik had de beste. We zijn daar getrouwd, in Braunschweig. En ik ben mee vertrokken naar België. Mijn ouders wisten niet waar ik was, maar ik heb nooit overwogen om terug te gaan. Dat is raar, ja. Nu kan je dat niet meer uitleggen. Maar toen… Ik was verliefd, hè. Ge weet toch hoe dat is, verliefd zijn? Dan laat ge alles vallen en doet ge zotte dingen.”

In België werd Victoria omgedoopt tot Victorine. Door de zus van Miel: “Victoria, da’s veel te lang, wulle zeggen hier Victorine”, besliste die. Zo gaat dat. Victorine aardde goed. Ze werd opgevangen door de schoonfamilie en ze kregen snel een dochter, Rozelda. Ze bouwden een huis in Buggenhout en in de textielfabriek was ze niet alleen kuisvrouw, maar voedde ze ook de kinderen van de baas op. En toch. Als ze erover vertelt, komen er plots tranen. “Ik heb veel gewerkt. Ik werkte graag, maar het moest ook. Om het lelijk te zeggen: Ik had nog geen broek aan mijn gat. Al die jaren in Duitsland: niks heb ik er opgebouwd. Dus werkte ik zeven dagen op de zeven, ging ik in de weekends opdienen op trouwfeesten, terwijl Miel thuis zat met onze dochter. Daar heb ik veel hartzeer van gehad.”

“Als ik ga slapen, dan pak ik soms mijn Lieve Vrouwken en vraag haar om niet meer wakker te worden.” Foto: Kris Van Exel

26 jaar wachten

Heimwee naar Oekraïne heeft ze nooit gehad. Ze schreef wel brieven, maar een antwoord van achter het IJzeren Gordijn liet heel lang op zich wachten. Tot 1956. Dan kwam er een brief toe in Buggenhout. Hele passages waren weggeveegd met Chinese inkt, door de Russische KGB. Informatie, wat het ook was, die niet ­gekend mocht zijn in Koude Oorlog-tijden. Maar soit, er was weer ­contact.

Het duurde dan nog eens elf jaar, tot 1967, eer Victoria eindelijk terug in Osykove geraakte. Zes-en-twintig jaar later ziet ze haar ouders terug. En ziet ze voor het eerst haar jongere broer, van wie haar mama zwanger was toen ze in 1941 op de Duitse ­camion sprong. 25 jaar was hij dan al.

Victoria is een babbelkous, maar bij deze passage stokt het gesprek. “Hoe dat was? Ja, hoe denk je…”, zegt ze. Enorm emotioneel, vult haar kleindochter aan. Bevreemdend ook, want de KGB had de familie in een chiquer appartement gezet om het imago van het Oostblok op te poetsen. En om vanuit de kamer ernaast alles af te luisteren. “Ik ben er nadien nog een paar keer geweest, ik ben content dat het contact met mijn ouders hersteld was. Maar ik ben ook content dat ik daar niet mijn leven heb geleefd.”

Het gesprek loopt op z’n einde, het levensverhaal ook. Victoria weent nog eens zacht. Ze zegt dat ze soms liever wil dat het leven gedaan is, op haar 94ste. “Als ik ga slapen, dan pak ik soms mijn Lieve Vrouwken op mijn schoot. En vraag ik haar om niet meer wakker te worden.”

Ze heeft haar leven gehad, zegt ze. Ze zit hier niks meer te doen voor haar venster. Ze zou veel liever terug bij Miel zijn, haar fantastische vent, met wie ze 63 jaar getrouwd is en bij wie ze tot de laatste snik aan zijn bed gewaakt heeft. Die reizen met hem, de foxtrot en de wals dansen: dát was het leven. “Maar”, en ze droogt haar tranen, “het was een schoon leven. Eén waarvan ik als kind nooit had durven te dromen.” Door twee keuzes eigenlijk, halsoverkop: de sprong op de Duitse camion, het huwelijk in Braunschweig. “Ik heb nooit gedacht: Oei, wat betekent dit voor mijn toekomst? Ik heb gewoon mijn hart ­gevolgd. Het was de juiste keuze.”