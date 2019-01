Dit moet een unicum zijn: schepen Kris Smet geeft bevoegdheid door aan… Kris Smet

Kruibeke - Een unicum in België en bij uitbreiding misschien in Europa. Voormalig schepen van Financiën en zijn opvolger dragen beiden dezelfde naam: Kris Smet. De een komt echter op voor SamenVoorKruibeke, de ander voor CD&V.

In Kruibeke is nieuwkomer in de politiek Kris Smet (CD&V) voortaan schepen van Financiën, een ambt dat tot eind juni vorig jaar uitgevoerd werd door zijn naamgenoot Kris Smet van SamenVoorKruibeke.

Eind juni 2018 diende Kris Smet (SVK) zijn ontslag in als schepen wegens zijn drukke professionele verplichtingen. Zijn taken als schepen van Financiën werden overgenomen door Tina Van Havere (SVK).

Verzekeringen

Vanaf nu zal dat een taak zijn die Kris Smet (CD&V) op zich zal nemen. “Een logische keuze aangezien ik al bijna dertig jaar in de verzekeringswereld zit en ook tien jaar lang een bankkantoor heb gehouden”, zegt de nieuwe schepen Smet van CD&V. “Ik ben geen boekhouder, maar wel goed met cijfers.”

Naamgenoten in een dorp als Kruibeke kennen elkaar ongetwijfeld en dat is ook in dit geval niet anders. “Dezelfde naam hebben schept een band. We grappen er ook al eens over”, zegt CD&V’er Smet. “Zo zei ik eens dat ik pennen had laten drukken voor hem, waarop hij antwoordde dat hij naamkaartjes voor mij had ontworpen. Dus we hebben altijd al een goed contact gehad. Tegelijkertijd is het ook wel bijzonder en vind ik het geestig dat ik die taak als schepen van Financiën juist van hem mag overnemen.”

Kris Smet (CD&V) zal ook instaan voor de bevoegdheden Lokale economie en Middenstand, Jeugd en Communicatie.

Andere bevoegdheden

Eerste schepen Dirk De Ketelaere (CD&V) neemt Landbouw, Jaarmarkten, Openbare Werken en Feestelijkheden voor zijn rekening.

Caroline Vermeulen (N-VA) is schepen van Patrimonium, ICT, Bibliotheek, Mondiaal beleid, Openbaar Groen en Dierenwelzijn.

Kamiel Van Gheem (N-VA) heeft Senioren, Sport en Markten als bevoegdheden en voor de vijfde schepen Filip Vercauteren (CD&V) zijn dat Sociale zaken, Welzijn en Gelijke Kansen, Gezin, Toerisme, Milieu, Natuur en Energie.