Nieuw opsporingsbericht voor al bijna jaar vermiste man uit Aalst

Aalst - In de verdwijningszaak van een 52-jarige man uit Aalst, die sinds februari vorig jaar spoorloos is, is er nog altijd geen doorbraak. Dat melden de politie en de afdeling Dendermonde van het parket van Oost-Vlaanderen, die een nieuw opsporingsbericht verspreiden met een verouderingsfoto.

De 52-jarige Willem Moens verliet in de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 februari 2018 te voet zijn woning in Aalst. Sindsdien werd er niets meer van hem vernomen, zegt de federale politie in het opsporingsbericht. “De onderzoekers hebben nu een verouderingsfoto gemaakt van de man en verspreiden daarom een nieuw opsporingsbericht. Willem Moens is 1m78 lang en heeft groene ogen. Hij was destijds mager gebouwd en had toen grijzend, kort donker haar. Vroeger was de man eerder slordig gekleed en de dag van zijn verdwijning droeg hij vermoedelijk oude versleten kledij waarover een donkergrijze winterjas.”

Volgens de lokale politie leefde de man op zichzelf en had hij weinig sociale contacten, waardoor er weinig aanknopingspunten zijn in het onderzoek. Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.