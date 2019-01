Ook tweede brug dicht: fietsers kunnen niet meer ontsnappen aan drukke steenweg

Leuven - De werken voor de aanleg van een fietstunnel in Leuven onder de Tiensesteenweg ter hoogte van de Martelarenlaan gaan een nieuwe fase in en dat heeft een grote impact voor fietsers en voetgangers. Zeker vijf maanden zullen zij niet over de Tivolibrug kunnen.

Nu tussen de Tiensesteenweg en de Koning Albertlaan een werfzone klaar is waar de tunnel gebouwd zal worden die onder de Tiensesteenweg komt, kunnen de werken een nieuwe fase in gaan. De aannemer start nu met het uitgraven van de berm naast de spoorweg, waar het fietspad en de tunnel zal komen. De voorbije weken zijn daarvoor al alle bomen gerooid, en ook de oude container van Frituur Tivoli is verdwenen. Eind deze maand starten de echte graafwerken.

De bomen langs de spoorweg waar het fietspad zal komen, zijn nu al gerooid. Foto: hsb

“De aannemer gaat het fietspad uitgraven en ook de aansluiting op de Tivolibrug – de fietsersbrug tussen de Adjudant Harboortstraat en de Tivolistraat – bouwen”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). Dat zullen de vele fietsers die de brug dagelijks gebruiken hard voelen. “Om die aansluiting te kunnen bouwen, moet de hele kop van de brug ontmanteld worden en opnieuw opgebouwd. Dat wil zeggen dat de brug gedurende die werken volledig afgesloten is.” De brug is toe van 28 januari tot 1 juli.

De verschijning van het aankondigingsbord daarvan aan de Tivolibrug deed deze week al heel wat fietsers klagen. Doordat ook de Parkwegbrug er al langer niet meer is, zullen veel zachte weggebruikers tijdens de werken geen enkele mogelijkheid meer hebben om de drukte van de Tiensesteenweg en de Geldenaaksebaan te ontwijken. Daarbij komt nog dat wie van de Adjudant Harboortstraat komt en absoluut in de Tivolistraat moet zijn, een heel moeilijke en bij momenten zelfs gevaarlijke dubbele oversteek van de Tiensesteenweg zal moeten doen.

Zure appel

“We beseffen dat dit voor veel fietsers en voetgangers echt niet aangenaam is”, zegt Vansina. “Maar we moeten erdoor. We bijten nu door de zure appel heen om daarna te genieten van een vlotte en veilige fietstunnel onder de Tiensesteenweg.”

Ook voor het autoverkeer zal deze nieuwe fase van de werken trouwens een impact hebben. Op de Tiensesteenweg zal het verkeer bij momenten teruggebracht worden op slechts één rijstrook in iedere richting. “De steenweg echt afsluiten is voorlopig niet aan de orde. De tunnel wordt volledig naast de steenweg gebouwd, en pas als hij klaar is onder de steenweg geschoven. Pas dan zal de steenweg heel even volledig afgesloten worden”, aldus Vansina. Voorlopig staat die volledige afsluiting gepland voor de eerste twee weken van juli.