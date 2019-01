Met deze raket wil Musk de lucht in

Elon Musk, de topman van Tesla die ook achter het ruimtevaartbedrijf SpaceX zit, heeft een foto van een nieuwe testraket de wereld rondgestuurd. Het prototype kan mogelijk binnen een paar weken de lucht al in.

Eerder deze maand had Elon Musk al een bericht op Twitter geplaatst waarin hij meegaf dat er binnen een viertal weken –”wat er dan waarschijnlijk acht worden door onvoorziene omstandigheden” – al een testvlucht zou kunnen uitgevoerd worden met het ruimtetuig dat op termijn naar Mars moet vliegen. Dat het project goed lijkt op te schieten valt af te leiden uit zijn bericht van donderdag, waarin hij bevestigt dat de assemblage van de testraket afgerond is. “Dit is een echte foto, geen simulatie”, zet hij er bij. De raket ziet er behoorlijk retro uit: metaalkleurig en met een vorm met drie vinnen die doet denken aan het tuig waarmee Kuifje rondvloog in Raket naar de maan.

Het tuig dat ons uiteindelijk naar de maan, Mars of andere bestemmingen in de ruimte moet brengen zal er wel lichtjes anders uitzien: zo moeten er nog raampjes in en zal het oppervlak van de raket minder oneffenheden bevatten. Maar dit exemplaar is blijkbaar goed genoeg om al enkele testvluchten mee uit te voeren op minder grote hoogte.

De echte ruimtereizen richting Mars zijn trouwens dichter bij dan u misschien vermoedt: volgens Musk zou de eerste bemande missie richting Rode Planeet, met plaats voor 100 passagiers aan boord van zijn Starship, mogelijk al ergens halverwege het volgende decennium kunnen gelanceerd worden.