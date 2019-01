Sampdoria geeft Manolo Gabbiadini een nieuwe kans

Enkele uren na het beklinken van de transfer van middenvelder Morten Thorsby, die volgende zomer overkomt van Heerenveen, heeft Sampdoria Genua ook de overgang van aanvaller Manolo Gabbiadini afgerond. De Italiaan maakt de overstap van Premier League-club Southampton. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt.

Voor de 27-jarige Gabbiadini, elfvoudig Italiaans international, is het een terugkeer naar Genua na eerder al voor Sampdoria te hebben gespeeld tussen 2013 en 2015. De aanvaller stond verder al onder contract bij onder meer Atalanta, Juventus, Bologna en Napoli. De voorbije twee kalenderjaren was hij in de Premier League actief bij Southampton. Hij kwam er in zestig officiële duels tot twaalf doelpunten, maar was sinds de komst van nieuwe hoofdcoach Ralph Hasenhüttl (ex-Lierse en KV Mechelen) begin december overbodig geworden.

Sampdoria, het team van Rode Duivel Dennis Praet, sloot de heenronde af op een zevende plaats. Het hervat de Serie A volgende week zondag met een de verplaatsing naar Fiorentina.