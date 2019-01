Bewoonster bevangen door rook oververhit verwarmingstoestel

Beveren-Waas - In een rijhuis in de Smisstraat in Vrasene is vrijdag om 11.30 uur brand uitgebroken. Een voorbijganger had rook uit een raam zien komen op de eerste verdieping van het huis en had de hulpdiensten gealarmeerd. Die waren snel ter plaatse en stelden vast dat de volledige bovenverdieping van het huis vol rook hing. Die had zich ook al verspreid naar een aanpalende woning.

De bewoonster was nog aanwezig in het huis en werd door de brandweer naar buiten gehaald. De vrouw liep een rookvergiftiging op en werd overgebracht naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas.

De oorzaak van de brand bleek een elektrisch verwarmingstoestel in de badkamer te zijn. Dat was oververhit geraakt, waardoor de vloerbekleding vuur had gevat, met hevige en prikkelende rook tot gevolg.

De badkamer liep rook- en waterschade op. Ook de rest van de bovenverdieping liep rookschade op. In de aanpalende woning was er alleen geurhinder. De brandweer ventileerde beide huizen.