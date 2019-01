Details bekend over vermoedelijke dader die ouders van Jayme (13) doodde en haar vervolgens 88 dagen vasthield

Drie maanden lang werd in de Verenigde Staten naarstig gezocht naar de verdwenen Jayme Closs (13). Het tienermeisje verdween nadat haar ouders in oktober op een wrede manier waren doodgeschoten in hun eigen huis. Nadat het meisje donderdag kon ontsnappen en levend werd teruggevonden, kon de politie ook een 21-jarige verdachte arresteren.

LEES OOK. Meisje (13) dat verdween na de wrede moord op haar ouders na drie maanden levend teruggevonden

Jayme Closs, het meisje dat donderdag levend werd teruggevonden na een drie maanden lange zoektocht, werd in oktober benaderd door een 21-jarige man waarvan de autoriteiten vermoeden dat ze hem niet kende. De man zou plots zijn opgedaagd bij haar thuis in Barron, in de Amerikaanse staat Wisconsin, en vervolgens haar beide ouders hebben vermoord. Daarna hield hij de tiener 88 dagen lang vast. Toen ze donderdag gevonden werd, bevond het meisje zich in het stadje Gordon in Douglas County, ongeveer honderd kilometer van haar ouderlijke woonst.

Foto: Fox News

Tijdens een nieuwe persconferentie maakte de politie vrijdag meer details bekend over de vermoedelijke dader, dis intussen is gearresteerd op verdenking van tweevoudige moord en ontvoering. Het gaat om de 21-jarige Jake Thomas Patterson. De autoriteiten gaan ervan uit dat Closs zijn enige doelwit was en dat hij haar tegen haar wil heeft meegenomen.

Op dezelfde persconferentie waren ook lovende woorden voor Closs’ volharding, die uiteindelijk tot haar ontsnapping heeft geleid. “Het is geweldig, de wil van dat 13-jarige meisje om te overleven en ontsnappen”, klonk het.

Closs kon donderdag ontsnappen uit het huisje waar ze gevangen werd gehouden en vroeg op straat om hulp aan een passant die net haar hond aan het uitlaten was. De vrouw verwittigde een buurtbewoner, die de hulpdiensten verwittigde. Closs werd voor verzorging en observatie meegenomen naar het ziekenhuis.