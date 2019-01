BV’s als Tom Boonen en Jan Decleir maken kunstwerkjes van dakpannen: “Nu nog Delphine Boël overtuigen”

Middelkerke -

“Ik had nooit gedacht dat mijn initiatief zo'n weerklank zou krijgen”, zegt Eric Vandewalle. Hij is een gelukkig man, want met zijn project om tegelpannen van het inmiddels afgebroken casino te laten omtoveren tot kunstwerkjes, kon hij heel wat bekende mensen overtuigen. Onder hen acteur Jan Decleir, wielrenner Tom Boonen en kunstenaar Panamarenko.