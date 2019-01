Twaalf maanden cel voor wodkadief die dronken naar zitting komt

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden voor drie diefstallen van in totaal twaalf flessen wodka. Hij kwam dronken naar de zitting en probeerde er tevergeefs zijn alcoholprobleem onder tafel te vegen.

Laurent C. pleegde in de loop van 2018 drie winkeldiefstallen in Leuven. Op 12 april, 17 augustus en 18 augustus ontvreemdde hij telkens vier flessen wodka. Bij de derde diefstal werd hij op heterdaad betrapt door winkelpersoneel. Hij trachtte te vluchten en gebruikte daarbij geweld tegen twee inspecteurs van de lokale politiezone Leuven.

Het maatschappelijk verslag maakte gewag van een alcoholproblematiek die moet worden aangepakt met het oog op hervalpreventie. De jusitieassisent merkte een alcoholgeur op, maar de beklaagde ontkende te hebben gedronken. Dat deed hij ook op de zitting van de rechtbank. De rechter wees de man erop dat de alcoholgeur in de hele zittingzaal waar te nemen was. Onder invloed naar de zitting komen was voor de rechter het signaal dat de verslaving nog steeds aanwezig is. De beklaagde trok ter plaatse zijn ontkenning weer in.

De straf van twaalf maanden cel is met uitstel voor drie jaar, onder negen strikte voorwaarden. Zo moet C. een residentiële begeleiding volgen voor zijn verslaving. Op de zitting had de man een tijdelijke opname verward met internering.