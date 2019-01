Eerste twee kinderen van Syriëstrijders mogen terugkeren van regering

De eerste twee kinderen van Syriëstrijders mogen naar België terugkeren. De regering heeft de opdracht gegeven aan de Belgische diplomatieke diensten in Turkije om de nodige reisdocumenten af te leveren aan twee meisjes van 2 en 4 jaar. Dat bevestigt het kabinet van Maggie De Block (Open VLD), minister van Asiel en Migratie, aan Het Nieuwsblad.

Het gaat om de twee dochters van de Limburgse Syriëstrijdster Amina Ghezzal (29). Ze vluchtte eind 2017 met haar kinderen uit Syrië. Ghezzal zit in Turkije in de cel, waar ze tot tien jaar is veroordeeld. Daardoor zitten de kinderen al een jaar vast. Familie­leden van de moeder reizen afwisselend naar Turkije om voor hen te zorgen. De vader van de kinderen, Abdelkarim Elouassaki, is in Syrië gestorven.

Dwangsom van 5.000 euro

Omdat ze geen Belgische geboorteakte hebben – ze werden in Syrië geboren – konden de kinderen tot nu toe niet terugkeren. Hoewel DNA-onderzoek hun afkomst bewees, bezorgde België hen geen identiteitsbewijzen. Een Brusselse rechtbank gebood de Belgische Staat vorige maand om die papieren wél af te leveren. De twee kinderen moesten ten laatste tegen 28 januari terug in België zijn. Anders zou ons land een dwangsom van 5.000 euro moeten betalen, per kind en per dag.

“We hebben inderdaad het bericht gekregen dat de twee kinderen de reis­documenten kunnen afhalen”, zegt Mohamed Ozdemir, de advocaat van de grootouders van de kinderen, die hen zullen opvangen. “De familie is uiteraard zeer blij dat de twee eindelijk naar België mogen komen.” De reisdocumenten zijn nog niet afgeleverd, maar verwacht wordt dat de kinderen nu snel naar België kunnen komen.

“Opmerkelijk genoeg heeft de Belgische Staat in hetzelfde bericht laten weten dat hij na het afleveren van de reisdocumenten tóch beroep zal aantekenen tegen het arrest van de Brusselse rechtbank”, zegt advocaat Ozdemir. “Wellicht gebeurt dat puur principieel, of om te verhinderen dat er toch nog dwangsommen betaald moeten worden.”

De terugkeer van de eerste twee kinderen beëindigt een lange politieke discussie. Al in 2017 besliste de Belgische regering dat kinderen jonger dan tien uit Syrië mochten terugkeren. Maar ons land deed geen inspanningen om de kinderen actief op te halen. Enkele rechterlijke uitspraken brengen daar nu verandering in.

Moeders niet welkom

Justitieminister Koen Geens (CD&V) vertelde vrijdagochtend voor de ministerraad dat ons land actief onderhandelt met het Koerdische regime over de terugkeer van nog zes andere kinderen. Het gaat om de kinderen van Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal, die in het vluchtelingenkamp Al-Hol zitten. Ook hier heeft een rechtbank een dwangsom opgelegd als de kinderen niet terugkeren. Hun moeders zijn voor de regering niet welkom.

Er zouden naar schatting 115 kinderen van Belgische Syriëstrijders in Syrië en Irak zijn.