Liverpool-huurling Taiwo Awoniyi verlaat AA Gent en keert terug naar Moeskroen

Luingne / Mouscron / Moeskroen / Dottignies / Dottenijs / Herseaux - Taiwo Awoniyi ruilt AA Gent voor Excel Moeskroen, zo heeft de Henegouwse club vrijdag bekendgemaakt. De 21-jarige spits van Liverpool kwam afgelopen zomer op huurbasis naar de Buffalo’s, maar de overeenkomst werd al na een half seizoen ontbonden. Tot het einde van het seizoen mag hij het opnieuw bij Moeskroen proberen.

Bij Excel Moeskroen komt de Nigeriaanse belofte-international in vertrouwde omgeving terecht. In het seizoen 2017-18 lieten de Reds Awoniyi al even rijpen op Le Canonnier. Bij Moeskroen maakte hij tien goals en lukte hij zeven assists in 31 wedstrijden. Awoniyi kon die lijn niet doortrekken bij AA Gent, waar hij meestal genoegen moest nemen met een invallersrol. In 22 wedstrijden scoorde de Nigeriaan drie keer.

Liverpool viste Awoniyi in 2015 op uit de Nigeriaanse Imperial Soccer Academy. In 2015-16 werd hij aan het Duitse Frankfurt uitgeleend, in 2016-17 aan het Nederlandse NEC Nijmegen.