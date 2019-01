Eerste vijf verdachten van rellen in Molenbeek zijn geïndentificeerd

/ Sint-Jans-Molenbeek - Tien dagen na de rellen in Molenbeek zijn zeker vijf relschoppers geïdentificeerd. Dat meldt VTM Nieuws op basis van een goede bron. Dinsdag had burgemeester Moureaux van Sint-Jans-Molenbeek in een interview al aangekondigd dat er “nog vijf nieuwe arrestaties” op til waren.

De lokale politie van de zone Brussel West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg) kan enkel bevestigen dat op basis van de beelden van bewakingscamera’s voor bepaalde strafbare feiten een aantal identificaties gebeurd zijn, maar zet daar nog geen cijfer op. Er zal pas volgende week gecommuniceerd worden, in samenspraak met het Brusselse parket, klinkt het.

De politie van de zone Brussel-West had in de nacht van oud op nieuw de handen vol met relschoppers, voornamelijk in de omgeving van het metrostation Zwarte Vijvers. Daar staken jongeren vuilnis en een auto in brand. De ramen van drie handelszaken moesten eraan geloven en een apotheek werd geplunderd. De politie en brandweer werden met stenen bekogeld en vier politievoertuigen en twee brandweervoertuigen raakten daarbij beschadigd. Vier agenten raakten ook lichtgewond.

Nadien werden nog drie wagens in brand gestoken in de Ribaucourtstraat. Twee woninggevels raakten daarbij ook beschadigd. De politie hield een twintigtal personen administratief aan en verrichtte ook twee gerechtelijke arrestaties. Die twee personen werden ter beschikking gesteld van het parket. Dat parket liet één van die twee voorleiden bij de onderzoeksrechter, terwijl de tweede een rechtstreekse dagvaarding kreeg. Die man moet zich al op 1 februari voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor smaad, weerspannigheid en bedreigingen.