Tweet is bedoeld om Mousa Dembélé te prijzen, maar iedereen kijkt naar de cijfers van Eden Hazard

Mousa Dembélé vertrekt mogelijk bij Tottenham en dus verscheen er deze week een tweet met zijn indrukwekkende statistieken als het aankomt op dribbels. Maar die verdwenen in de schaduw toen de cijfers van Eden Hazard bekeken werden.

Dembélé zou dicht bij een overgang naar het Chinese Beijing Sinobo Guoan staan, waar hij bijna 30 miljoen euro op drie jaar zou kunnen verdienen. Daarom keek Squawka eens naar zijn dribbelstatistieken. Logisch, want Dembélé werd door zijn ploegmaats bij de Spurs aanzien als de technisch meest begaafde speler.

En wat blijkt? Van alle Premier League-spelers die sinds 2012 minstens 200 dribbels registreerden, heeft de Rode Duivel het beste succespercentage. Liefst 77,9 procent van zijn 506 dribbels lukten. Nummer twee is Nemanja Matic, voor Fabian Delph. Paul Pogba is zevende, terwijl twee Belgen de top tien rondmaken.

Kevin de Bruyne is tiende met 61,8 procent succesvolle dribbels op een totaal van 251. Mooi, maar niets vergeleken met de cijfers van Eden Hazard. De Chelsea-speler ging namelijk 1.307 dribbels aan, ruim 800 meer dan nummer twee Dembélé, en was succesvol met 819 ervan. Goed voor een succespercentage van 62,7. Onwaarschijnlijk!

Mousa Dembélé and Eden Hazard are the only players to make the top 10 that have attempted over 500 take-ons.



Eden Hazard has attempted 1307 (!) and maintained 62.7% success rate. ?? pic.twitter.com/l38awejeB7