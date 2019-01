Cesc Fabregas ruilt Chelsea voor AS Monaco, en wordt ploegmaat van Youri Tielemans en Nacer Chadli

Cesc Fabregas (31) maakt de overstap van Chelsea naar AS Monaco. Dat hebben beide clubs vrijdag bevestigd. De Spaanse middenvelder zette zijn handtekening onder een contract van 3,5 seizoenen.

Fabregas verlaat de Blues zo na vier en een half jaar. In die periode won hij twee keer de Premier League (2015, 2017) en één keer de League Cup (2015) en de FA Cup (2018). Fabregas speelde 198 wedstrijden voor Chelsea, daarin deed hij de netten 22 keer trillen. Dit seizoen kreeg hij in de Premier League slechts één basisplaats van Maurizio Sarri. Eerder droeg de Spaanse international het shirt van Arsenal (2003-11) en Barcelona (2011-14). Bij de Gunners deelde hij de kleedkamer met huidig Monaco-coach Thierry Henry.

“Het is een enorm plezier bij AS Monaco aan de slag te gaan, een nieuw project”, stelt Fabregas. “De groep heeft kwaliteit met jonge spelers en een jonge coach. Ik ben er om de ploeg te helpen en ben vol ongeduld om mijn debuut te maken. Zondag is er al een belangrijke match in Marseille.”

AS Monaco are thrilled to announce the arrival of Cesc Fabregas from Chelsea FC on a deal that runs until June pic.twitter.com/hjy1xfn3mU — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) 11 januari 2019

Wow. I’m honoured to announce that I will be starting an exciting journey with this wonderfully historic Club. @as_monaco will be my home for the next 3.5 years and I cannot wait to start this new challenge. #daghemunegu #NowItsTime pic.twitter.com/t2rB4Vqklh — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 11 januari 2019

Na de Braziliaanse centrale verdediger Naldo (Schalke 04) en de Franse linksachter Fodé Ballo-Touré (Lille) is Fabregas al de derde inkomende transfer van Monaco in deze wintermercato. Het team van Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli staat momenteel pas op de negentiende en voorlaatste plaats in de Ligue 1. In de groepsfase van de Champions League, in een poule met Club Brugge, werden de Monegasken laatste met amper één punt.