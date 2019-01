Een nieuwe vzw ondersteunt veroorzakers van verkeersongevallen. De oprichtster was begin februari 2017 zelf betrokken in een ongeval. “Zelfs als je vrijgesproken bent blijf je je schuldig voelen.”

In september 2017 zat Cynthia Buyse zelf op de beklaagdenbank in de Kortrijkse politierechtbank. Ze raakte betrokken in een ongeval waarbij een motard net een inhaalmanoeuvre deed toen zij de Brugsesteenweg ...