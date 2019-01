12 euro om een uur naakt te poseren? Daarvoor wil niemand het klusje nog doen

Kortrijk - De academie van Kortrijk vindt almaar minder naaktmodellen. De vergoeding om een uurtje naakt model te staan, ligt vast op 12,39 euro. Dat bedrag is dan ook sinds 1998 ongewijzigd gebleven en dat vinden velen blijkbaar te weinig om stil te zitten in hun blootje.

Daarom trekt de stedelijke overheid de vergoeding op om zo weer meer modellen te kunnen aantrekken.

De andere academies betalen allemaal een hogere vergoeding. Zo krijg je in Roeselare 50 euro voor een sessie van drie uur.

De directie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Kortrijk hoopt dat het optrekken van de uurvergoeding naar 16,50 per uur enig soelaas kan brengen. Dit bedrag werd bepaald na onderzoek bij andere academies. Hiervan werd een gemiddelde genomen. Gebaseerd op de prestaties geleverd door de modellen in het schooljaar 2017-2018 zou deze verhoging naar 16,50 euro bruto een meeruitgave voor de stad Kortrijk betekenen van 1.694,84 euro per jaar.