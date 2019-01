Het (nog) onbekende toptalent: dit seizoen even straf als Hazard en Ronaldo, prijskaartje van 80 miljoen

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Nicolas Pépé, de 23-jarige aanvaller van LOSC Lille.

Arsenal is deze winter op zoek naar enkele versterkingen. Yannick Carrasco werd al gelinkt aan de Gunners, net als Denis Suarez. Maar de naam die al maanden circuleert in Londen, is die van Nicolas Pépé. De 23-jarige Franse Ivoriaan speelt namelijk de pannen van het dak in de Ligue 1.

Rijsel, de ex-club van Eden Hazard, is dit seizoen goed bezig in Frankrijk. Het is de eerste achtervolger van het ongenaakbare Paris Saint-Germain met 34 punten na negentien speeldagen. Trainer Christophe Galtier heeft een aantal belangrijk spelers rondlopen, maar Pépé is de belangrijkste van allemaal. De Ivoriaan zit namelijk al aan dertien doelpunten en zes assists.

In de grootste vijf Europese competities doet Pélé daarmee even goed als Eden Hazard en Cristiano Ronaldo.

19 - Goals + assists in the top 5 leagues in 2018/19 :



26 - Lionel Messi (16 ??, 10 ??)



20 - Mohamed Salah (13 ??, 7 ??)



19 - Nicolas Pépé (13 ??, 6 ??)



19 - Eden Hazard (10 ??, 9 ??)



19 - Cristiano Ronaldo (14 ??, 5 ??)



Table. pic.twitter.com/VttA7TqjnN — OptaJean (@OptaJean) 11 januari 2019

Als een racket

Met zijn dertien doelpunten evenaart Pélé nu al zijn record van vorig seizoen, toe hij in 36 wedstrijden ook zoveel doelpunten scoorde. Het gaat hard voor de tienvoudige Ivoriaanse international (die al drie keer scoorde voor zijn land). Drie jaar geleden werd hij door Angers nog uitgeleend aan derdeklasser US Orléans. In de zomer van 2017 werd hij voor 10 miljoen euro verkocht aan Lille.

Amper anderhalf jaar later plakt er een prijskaartje van 80 miljoen euro op zijn hoofd. Arsenal zal dus stevig uit de hoek moeten komen om Pélé in huis te halen. Ook onder andere Lyon, Sevilla, Everton en Man United zouden de Ivoriaan op hun radar hebben.

“Hij is vergelijkbaar met Ousmane Dembélé”, vindt Angers-voorzitter Said Chabane. “Ik denk dat die (bij Barcelona, red.) zijn transfersom al heeft terugverdiend. Ik zie niet in waarom dat type van prijs niet gevraagd zou kunnen worden voor Nicolas Pépé. Hij kan grote dingen verwezenlijken.”