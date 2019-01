De Voorstadruttels houden het na negentien jaar voor bekeken. De carnavalsvereniging bestond sinds 2000 en pakte meermaals uit met prachtige kostuums en leuke thema’s in de stoet.

