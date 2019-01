Nog geen vonnis: dodelijk ongeval blijft vragen oproepen

De Haan - Het ongeval waarbij Mustafa Al-Furaji (19) uit Oostende om het leven kwam, blijft vragen oproepen. De verschillende partijen blijven het oneens over het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de dood van de tiener.

Anderhalve maand nadat de moeder van dodelijk verkeersslachtoffer Mustafa Al-Furaji de beklaagde naar de keel vloog, waren het vrijdag alleen de advocaten die het vonnis kwamen aanhoren. Ze waren er echter aan voor de moeite. Want de politierechter sprak geen vonnis uit, maar heropende de debatten. “Het kwam misschien door de commotie van vorige keer, maar het lijkt me toch noodzakelijk”, klonk het.

Het ongeval gebeurde drie jaar geleden – op 4 november 2015 – langs de Brugse Baan in Vlissegem (De Haan). Mustafa Al-Furaiji (19) uit Oostende en zijn kameraad M.H. (22) kwamen terug van hun werk in Zeebrugge. De twee waren collega's en goeie kameraden. Volgens de politie waren ze aan het racen. Iets wat M.H. ontkent. Feit is wel dat ze allebei te snel reden.

Mustafa ging als eerste uit de bocht. Hij belandde met zijn auto in de gracht. Niet veel later ging zijn collega uit diezelfde bocht. Hij reed de wagen van zijn kameraad aan en die vloog daardoor terug op de rijbaan. Mustafa Al-Furaiji belandde na het ongeval in de ondiepe gracht en verdronk.

Zijn kameraad M.H. werd gedagvaard voor onopzettelijke doding. Maar zijn advocaten blijven er bij dat het niet vaststaat dat de dood van Mustafa door de aanrijding veroorzaakt werd.

Zelfde argumenten

De politierechter vroeg de advocaten vrijdag om zich ook te verdedigen op de kwalificatie onopzettelijke slagen en verwondingen. Al veranderde dat op zich weinig aan de argumenten van de advocaten. De advocaat van de nabestaanden blijft er namelijk bij dat het tweede ongeval wel degelijk tot de dood van Mustafa leidde. “De verwondingen die hij door het eerste ongeval opliep waren niet dodelijk. Het is door de tweede botsing dat hij in het water is beland. Laat een expert gerust nog eens alle verslagen bekijken om een oordeel te vellen”, zei ze.

Volgens de advocaten van de beklaagde staat het dossier bol van hypotheses. “Er is echter geen enkele zekerheid”, klonk het. Iets waar de politierechter ook zichtbaar mee worstelde. Hij aanhoorde de argumenten nogmaals. De rechter zal zich op 25 januari over het ongeval uitspreken.