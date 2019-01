Tweedeklasser Union strikt Duitse middenvelder

Brussel - Union heeft de Duitse middenvelder Adrian Beck (21) aangetrokken. Hij ondertekende een contract van 2,5 jaar, met optie voor een bijkomend jaar.

Beck kreeg zijn opleiding bij Hoffenheim. In 2017 trok hij naar Neckarsulmer Sport-Union (D5), om een jaar later de overstap te maken naar Ulm. In 19 wedstrijden in de Regionalliga Südwest (D4) trof hij vier keer raak.

? Adrian Beck vient de signer à l'Union !





Allemand

Median

Contrat jusqu'en 2021 + un an en option

TSG Hoffenheim - Ulm 1846#WillkommenAdrian



Plus d'infos : https://t.co/CpLdIeUrjx pic.twitter.com/a9GrISLZ2x — Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) 11 januari 2019

Na de Amerikaan Chad Letts is Beck de tweede inkomende transfer in deze wintermercato voor Union, derde in de Proximus League (zowel algemeen klassement als tweede periode).