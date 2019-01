Ajax bevestigt vertrek van Maximilian Wöber naar Sevilla

Maximilian Wöber vervolgt zijn loopbaan bij Sevilla. Ajax meldt dat het nagenoeg akkoord is met de Spaanse club over een overgang. Slechts enkele kleine voorwaarden moeten nog worden ingewilligd.

Ajax ontvangt 10,5 miljoen voor de 20-jarige verdediger, die nog ruim twee jaar in Amsterdam onder contract stond. Dat bedrag kan nog oplopen tot 11 miljoen euro. De nummer twee van de Eredivisie betaalde anderhalf jaar geleden ruim 7 miljoen aan Rapid Wenen voor de Oostenrijkse international.

Wöber mocht het trainingskamp van Ajax in Florida donderdag al verlaten. Hij wist nooit een basisplaats te veroveren bij Ajax en was tweede keus achter centrumverdediger Daley Blind en linksback Nicolás Tagliafico. Ajax haalde afgelopen week met Lisandro Magallán nog een centrumverdediger. Bovendien heeft linksback Daley Sinkgraven afgerekend met een lange periode van blessureleed en is Joël Veltman ook weer fit. Wöber kwam dit seizoen acht keer in actie in de Eredivisie en speelde vier groepsduels in de Champions League.