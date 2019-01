Barcelona laat voormalig rastalent Munir El Haddadi vertrekken naar Sevilla

Munir El Haddadi verlaat FC Barcelona definitief voor FC Sevilla. Dat heeft de Catalaanse club vrijdag aangekondigd. De 23-jarige aanvaller verlaat Barça na acht jaar en kost Sevilla amper iets meer dan één miljoen euro.

El Haddadi, die in 2011 aansloot in de jeugdopleiding van Barcelona, werd beschouwd als een supertalent en maakte in 2014 op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. In de competitiewedstrijd tegen Elche trof de Spanjaard met Marokkaanse roots ook meteen raak. Maar een echte doorbraak zou uitblijven. In 2016-17 werd hij uitgeleend aan Valencia, het seizoen nadien werd hij bij Alavés gestald. In totaal speelde El Haddadi 56 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij twaalf keer scoorde. Dit seizoen kwam hij onder Ernesto Valverde maar 392 minuten in actie.