Vuurdoop voor Mathias De Clercq: “Dat ik de sjerp draag en Filip Watteeuw de broek, klopt niet”

Gent -

De nieuwjaarsreceptie zondag is het eerste grote optreden van de nieuwe burgemeester van Gent, Mathias De Clercq (Open VLD). Een pint drinken met elke Gentenaar zit er niet in, want overdag drinkt hij alleen plat water. De Clercq (37) wil wél iedereen een hand geven. In aanloop naar zijn speech onder de stadshal spreekt de nieuwe burgemeester al met De Gentenaar over knips die blijven, literatuur en … kickeren.