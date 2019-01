Proximus League: Lommel SK zet 2019 in met driepunter tegen Westerlo

Brussel - Lommel SK heeft vrijdag met 2-1 gewonnen van Westerlo op de 21e speeldag in de Proximus League.

Bob Peeters zag zijn Westerlo na 18 minuten op achterstand komen in het Soevereinstadion. Laurens Vermijl opende de score voor de thuisploeg, die in de 37e minuut via Leonardo Miramar Rocha zelfs 2-0 voor kwam. Zes minuten na de pauze milderde Lukas Van Eenoo voor Westerlo.

Na zeven speeldagen is Lommel SK met 6 punten niet langer de rode lantaarn in de tweede periode, die is voorlopig voor Oud-Heverlee Leuven (4 ptn). Westerlo telt eveneens 6 punten. Zaterdag speelt Roeselare (8) gastheer voor leider Beerschot Wilrijk (14). Zondag gaat KV Mechelen (14) op bezoek bij Union (9) en ontvangt OHL Tubeke (7).

In het algemeen klassement is de vierde plaats nu voor Lommel, dat 28 punten telt. Westerlo zakt naar de vijfde plaats met 25 punten.