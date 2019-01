Aarschot heeft nieuw schepencollege, maar nog geen nieuwe burgemeester

Aarschot - In Aarschot zijn vrijdagavond tijdens de gemeenteraad vijf nieuwe schepenen verkozen. De coalitie van Open VLD, SP.A en N-VA moet het nog wel even stellen zonder nieuwe burgemeester. Gwendolyn Rutten (Open VLD) blijft in de wachtkamer tot Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) een eerdere voordrachtsakte herroepen heeft.

Tijdens de eerste gemeenteraad van 2019 legden de vijf schepenen de eed af. Bert Van der Auwera (Open VLD) wordt eerste schepen. De anderen zijn Nicole Van Emelen (SP.A), Annick Geyskens (N-VA), Gerry Vranken (Open VLD) en Isabelle Dehond (Open VLD). Geert Schellens (SP.A) was eerder aangeduid tot voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en wordt toegevoegd aan het college.

Dat college van burgemeester en schepenen is daarmee nog niet samengesteld. De vier verkozenen van SP.A kunnen de burgemeestersvoordracht van Gwendolyn Rutten nog niet tekenen omdat ze gebonden zijn aan een voorakkoord dat de partij eerder gesloten had met CD&V en Groen. Verkozenen kunnen slechts één keer een voordrachtsakte ondertekenen. Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad vrijdagavond kon worden vastgesteld dat die drie partijen één zetel tekort hebben om een meerderheid te kunnen vormen na de verkiezingen van 14 oktober 2018. De coalitie van Open VLD, SP.A en N-VA heeft een meerderheid van 17 zetels op 29.

Voor de ontbinding van het voorakkoord is het nu alleen nog wachten op minister Homans. Pas dan kan Rutten in handen van de Vlaams-Brabantse provinciegouverneur Lodewijk De Witte de eed afleggen als nieuwe burgemeester van Aarschot. In afwachting blijft André Peeters (CD&V) uittredend burgemeester. De volgende gemeenteraad staat op de agenda voor 14 februari.

Rutten: “Heel erg trots”

Voor Rutten was het geen domper op de vreugde. “Ik ben heel erg trots op dit nieuwe team”, stelde de voorzitster van Open CLD. “Natuurlijk vind ik dit ook jammer, omdat de inwoners van Aarschot nog even moeten wachten op een nieuw bestuur. We wisten dat dit er zat aan te komen. Onmiddellijk na de gemeenteraadsverkiezingen is het voorakkoord naar boven gekomen.”

Gwendolyn Rutten bevestigt dat ze zes jaar burgemeester wil blijven. “Ook als de kans zich zou voordoen na de verkiezingen van 26 mei word ik geen minister en blijf ik op post in Aarschot.”