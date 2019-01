COMMENTAAR. “Dedecker zal een echte onafhankelijke in de N-VA zijn. Dat is nog wat anders dan Jinnih Beels of Dries Van Langenhove”

Het gebeurt zelden dat N-VA’ers, zelfs anoniem, de vuile was buiten hangen. Dan is de kwestie urgent en vinden de klagers elders geen gehoor meer. Het rumoer komt uit West-Vlaanderen. Het onderwerp: Jean-Marie Dedecker. De kersverse kustburgemeester is niet eens officieel aan boord gehesen of er wordt al gedreigd met muiterij.