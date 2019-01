Zorgen om stijgend aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt: “Indoctrinatie loert om de hoek”

Het aantal kinderen dat thuisonderwijs volgt, is opvallend gestegen in vier jaar tijd . Zorgwekkend, vinden verschillende politieke partijen, vooral omdat uit onderzoek van de Staatsveiligheid blijkt dat één op de acht ouders banden zou hebben met extremistische groeperingen. “Screening bij de start zou indoctrinatie van kinderen kunnen verhinderen”, zegt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls.

2.887 kinderen kregen in het schooljaar 2017-2018 thuis­onderwijs. Dat is een toename van 23 procent in vergelijking met vier jaar eerder, toen het om 2.345 kinderen ging, zo blijkt uit cijfers die Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) opvroeg.

Vooral de stijging bij het individueel thuisonderwijs baart zorgen (zie grafiek), omdat die kinderen thuis les krijgen van een ouder of privélesgever. Door een verandering van de regels in 2013 gaf het cijfer eerst een lichte daling te zien, maar nu hebben we een nieuwe piek bereikt.

Onder collectief thuisonderwijs vallen privéscholen die niet erkend zijn door de Vlaamse overheid, zoals verschillende joodse scholen. “Die laatste zijn transparanter omdat ze toch een zekere structuur hebben”, zegt N-VA-parlementslid Koen Da­niëls. “Bij individueel thuis­onderwijs bestaat de kans dat ouders hun kind willen weghouden van school om hen te indoctrineren met hun gedachtegoed.”

Voor alle duidelijkheid: de meeste ouders hebben totaal andere motieven, bijvoorbeeld omdat hun kind gepest werd of leermoeilijkheden had op de gewone school. Toch blijkt uit onderzoek van de Staatsveiligheid dat 12 procent van de kinderen in individueel thuisonderwijs minstens één ouder heeft die banden zou hebben met extremistische milieus.

Dat wil niet zeggen dat zij per se zelf geradicaliseerd zijn. “Toch moet de potentiële dreiging die van deze onderwijsmethode uitgaat, ernstig worden genomen”, schrijft de Staatsveiligheid in haar laatste jaarverslag. “Het doelpubliek is immers fragiel en gevoelig.”

Verplichte motivering

Om die indoctrinatie te voor­komen, pleiten Open VLD en N-VA voor extra maatregelen. De liberalen denken aan een verplichting voor ouders om te motiveren waarom ze hun kind thuis les willen geven, maar N-VA gaat nog een stapje verder.

“Nu stellen we pas na een controle vast dat er een probleem is”, zegt Daniëls. “We zouden lesgevers beter op voorhand controleren, wanneer ze hun verklaring voor thuisonderwijs indienen. We onderzoeken nu wat mogelijk is. Moeten we hen allemaal screenen bij de start of op basis van enkele knipperlichten, zoals de leerboeken die ze aangeven te zullen gebruiken?”

Voor minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is een verstrenging niet aan de orde, omdat de voorwaarden en controles deze legislatuur al fors verscherpt zijn. “Leerlingen in thuisonderwijs worden om de twee tot drie jaar gecontroleerd, dus al snel zes keer in een vol­ledige onderwijscarrière. Bij gewone scholen gebeurt een doorlichting om de tien jaar.”