“In België krijg ik toch geen zware straf”, tartte hij. Maar Gentse flikken hadden verrassing voor deze zakkenroller

Gent -

Het parket heeft vrijdag drie jaar cel gevraagd voor twee Roemeense gauwdieven die in september twee gsm’s hadden gestolen in het Sint-Pietersstation. “Dankzij het goede werk van de recherche beschikken we immers over veel meer info dan alleen die gsm’s”, zegt de rechter. De politie is blij dat de internationale aanpak van gauwdiefstal vruchten afwerpt.