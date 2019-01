Agenten “vechten voor hun leven” tegen man met koevoet en bijl

Gent - Een dertiger uit Gent stond deze week voor de correc­tio­nele rechtbank wegens zware agressie ten aanzien van twee inspecteurs van de lokale politie. Hij haalde een bijl en een koevoet boven om zijn arrestatie te verhinderen.

Twee inspecteurs van de lokale politie waren in oktober vorig jaar uitgestuurd om een agressieve man tot bedaren te brengen. De man, een Gentse dertiger, ging echter ook de politie te lijf. De beklaagde trachtte met een koevoet en later een bijl de inspecteurs aan te vallen. Beide wapens konden hem afhandig worden gemaakt vooraleer hij iemand kon raken, maar het zware gevecht ging minutenlang voort.

“Mijn cliënten moesten vechten voor hun leven”, zegt ­Thomas Marcoen, advocaat van de twee inspecteurs. “Dit incident heeft op beiden een zeer diepe indruk gemaakt.”

Drugs als rode draad

De dertiger wordt vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg en weerspannigheid met gebruik van wapens. Maar zijn advocaat, Natalie Aernoudts, vroeg om de zaak door te verwijzen naar de drugsbehandelingskamer (DBK). “Drugs zijn een rode draad in het leven van mijn ­cliënt en liggen aan de basis van zijn agressie en andere problemen”, pleitte ze. Via de DBK wordt een beklaagde van dichtbij opgevolgd door justitie en begeleid om van zijn drugsprobleem af te raken.

De man bekende de feiten en liet verstaan dat hij zich wil laten begeleiden “in het belang van mijn dochter en de rest van mijn leven”. De procureur wees hem erop dat hij “voor lange tijd in de gevangenis verdwijnt” als hij het traject niet zeer strikt volgt, waarop de zaak werd doorverwezen naar de DBK.

Geen straffeloosheid

Meester Marcoen ging akkoord met de doorverwijzing. “De beklaagde moet en zal uiteraard ook voor die DBK zijn passende bestraffing krijgen. Dit is dus niet zomaar een gunst, maar een striktere opvolging mét bestraffing. De maatschappij is beter af met iemand die via de veel striktere omkadering van de DBK op het rechte pad kan worden geholpen en zich voor de DBK moet bewijzen.”

Volgens Marcoen heeft deze manier van werken een grotere kans op slagen. “Zo kan het risico op toekomstig levensgevaarlijk gedrag bij de wortels worden aangepakt. Dat komt niet alleen de politie maar de hele maatschappij ten goede.”